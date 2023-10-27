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Израиль начинает наземную операцию в Газе (ВИДЕО)

Израиль Материалы 27 октября 2023 21:27 (UTC +04:00)
Израиль начинает наземную операцию в Газе (ВИДЕО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Израиль начинает наземную операцию в Газе, сообщил представитель армии, передает Trend.

Израильская армия нанесла массированные авиаудары по сектору Газа.

На всей территории сектора Газа перестал работать мобильный интернет.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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