Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном - Ален Симонян

БАКУ /Trend/ - Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на совместной пресс-конференции с председателем Палаты депутатов Люксембурга Клодом Вайслером.

Симонян отметил, что диалог в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.

Спикер парламента Армении также затронул вопрос открытия коммуникаций в регионе.

"Мы придаем большое значение идее открытия всех коммуникаций, которая отражена в заявлении от 9 ноября 2020 года. Армения продолжает работу в этом направлении", - добавил он.

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