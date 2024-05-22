Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном - Ален Симонян

Политика Материалы 22 мая 2024 15:38 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на совместной пресс-конференции с председателем Палаты депутатов Люксембурга Клодом Вайслером.

Симонян отметил, что диалог в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.

Спикер парламента Армении также затронул вопрос открытия коммуникаций в регионе.

"Мы придаем большое значение идее открытия всех коммуникаций, которая отражена в заявлении от 9 ноября 2020 года. Армения продолжает работу в этом направлении", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости