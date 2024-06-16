Илон Маск будет размещать спутники ближе к Земле

БАКУ /Trend/ - Компания SpaceX Илона Маска планирует снизить задержку сигнала в своей спутниковой сети Starlink путем размещения спутников на орбите всего на 200 километров ниже текущей орбиты. Об этом сообщает портал PCMag, передает Trend.

Снижение орбиты с 550 км до 350 км от поверхности Земли, как ожидается, позволит сократить время передачи сигнала до 5-6 миллисекунд, что значительно улучшит пользовательский опыт в таких областях, как онлайн-игры и видеоконференции.

Тем не менее, Федеральная комиссия по связи США (FCC) выразила обеспокоенность по поводу безопасности Международной космической станции и возможного воздействия на астрономические наблюдения из-за такого расположения спутников SpaceX. В связи с этим FCC запросила у компании дополнительную информацию и планы по минимизации потенциальных рисков.

SpaceX уже подала заявку в Международный союз электросвязи на эксплуатацию 29 888 новых спутников, из которых 19 440 будут размещены на предложенной низкоорбитальной высоте.

Для реализации этого проекта SpaceX необходимо получить одобрение от FCC. Срок предоставления необходимой информации и планов установлен до 8 июля.