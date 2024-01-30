ООО "AzerBlast" о планах по производству максимального объема добычи (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На начальном этапе деятельности завод по производству промышленных взрывчатых веществ в Гяндже предусматривает ежегодное производство 14 тысяч тонн взрывчатых веществ ANFO и H-anfo.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор ООО "AzerBlast" (дочерняя компания ЗАО "AzerGold") Ризван Бахшиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

Он отметил, что с учетом имеющегося потенциала горнодобывающей промышленности освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, масштабных строительных проектов, а также экспортного потенциала, на следующем этапе планируется довести годовой объем производства завода до максимума - 31,5 тысячи тонн.

"Учитывая, что предприятие является потенциально опасной производственной площадкой, на заводе полностью обеспечена техническая безопасность в соответствии с требованиями местного и международного законодательства. В проект инвестировано 15 миллионов манатов. На строительные работы было потрачено 5,5 миллиона манатов, на приобретение и установку оборудования - 4 миллиона манатов", - добавил он.

Напомним, что в феврале 2023 года дочерняя компания ЗАО "AzerGold" Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "AzerBlast" начало в Гяндже строительство первого в Азербайджане завода по производству взрывчатых веществ промышленного значения.

Производственное предприятие общей площадью 5 665 квадратных метров в соответствии с государственной политикой социально-экономического развития регионов строится в Кяпазском районе на площади 15 гектаров. Строительство завода, годовая производственная мощность которого оценивается в 31 000 тонн, планируется завершить до конца текущего года, после чего ввести его в эксплуатацию. На предприятии, на котором будут внедрены современные технологии производства, будет осуществляться производство взрывчатых веществ типов H-ANFO и ANFO, применяемых, в частности, в горнодобывающей и строительной отраслях. На начальном этапе планируется производить 500 тонн взрывчатых веществ в месяц и 6 000 тонн в год в соответствии с текущим спросом по всей стране. В последующие годы также планируется увеличить объемы производства в соответствии с растущим спросом, а на следующем этапе реализовать продукцию на зарубежных рынках, внеся тем самым свой вклад в ненефтяной экспорт страны.

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