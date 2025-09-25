Chinese firm considering robotic cleaning for Azerbaijani solar installations

BAKU, Azerbaijan, September 25. Known as a traditional energy exporter, Azerbaijan is now playing an important role in the transition to green energy and is turning into a new energy hub in the Eurasian region, said Chao Kaik, Global Sales Director of the Chinese company Sol-Bright, Trend reports.
Speaking at the Azerbaijan and Central Asia Green Energy Week 2025 in Baku, Kaik noted that according to Azerbaijan’s Ministry of Energy, the nation is gearing up to put the pedal to the metal with large-scale wind and solar energy projects.
“This brings the issue of efficient management and use of clean energy to the forefront. Experts emphasize that one of the main challenges in this sector is soiling of solar panels. If panels are not cleaned frequently and properly, their output decreases significantly over the years. Traditional methods require water, trucks, and manpower, which create both financial and safety risks,” he said.
According to the company representative, robotic cleaning solutions that have come out in recent years have really stepped up to tackle these problems.
“Through such technologies, solar panels can be cleaned daily or weekly, increasing energy generation by 15-25 percent. Studies show that in some projects, robotic cleaning raised output by up to 20 percent, while the payback period was only 1.5-2 years. Compared with traditional methods, robotic technology reduces operating costs by more than 90 percent and lowers the risk of panel damage by 10-30 percent. In addition, by minimizing reliance on human resources, it provides greater safety,” he added.
Kaik pointed out that robots have already been put through their paces in countries like Oman, the UAE, and India, and the results have been nothing short of a home run.
“For example, in a project in India, although the site was not located in a desert, the dry climate and dust accumulation led to a 12 percent increase in output thanks to robotic cleaning,” he articulated.
Experts believe robotic cleaning systems should no longer be considered an additional cost but rather a strategic asset in solar projects. These technologies not only keep the quality and lifespan of panels in tip-top shape but also squeeze every last drop of energy output in the long haul.
The company representative stressed that Azerbaijan also has strong potential in this field.
“In regions characterized by avian excrement and particulate matter buildup on photovoltaic arrays, the implementation of robotic systems can enhance their operational longevity and bolster the nation’s renewable energy framework,” Kaik noted.
Ənənəvi enerji ixracatçısı kimi tanınan Azərbaycan hazırda yaşıl enerjiyə keçid prosesində mühüm rol oynayır və Avrasiya məkanında yeni enerji mərkəzinə çevrilir.
Trend xəbər verir ki, bunu Çinin "Sol-Bright" şirkətinin Qlobal Satış direktoru Kaik Çao Bakıda keçirilən "Yaşıl Enerji Həftəsi 2025: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya" adlı tədbirdə bildirib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanın energetika nazirliyinin məlumatına görə, ölkədə böyük həcmli külək və günəş enerjisi layihələrinin inkişafı planlaşdırılır: "Bu isə təmiz enerjinin effektiv idarə olunması və istifadəsi məsələsini ön plana çıxarır.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu sahədə qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri günəş panellərinin çirklənməsi (soiling) məsələsidir. Panellərin tez-tez və düzgün təmizlənməməsi onların gücünü illər ərzində ciddi şəkildə azaldır. Ənənəvi üsullarda su, yük maşınları və işçi qüvvəsi tələb olunur ki, bu da həm maliyyə, həm də təhlükəsizlik baxımından risklər yaradır".
Şirkət rəsmisinin sözlərinə görə, son illərdə tətbiq olunan robotlaşdırılmış təmizləmə həlləri isə bu problemlərin aradan qaldırılmasına mühüm töhfə verir: "Belə texnologiyalar vasitəsilə günəş panellərinin gündəlik və ya həftəlik təmizlənməsi təmin olunur ki, bu da enerji istehsalını 15–25% artırır. Araşdırmalar göstərir ki, bəzi layihələrdə robot təmizləməsi nəticəsində istehsal gücü 20%-ə qədər yüksəlib, sərmayənin geri dönüş müddəti isə cəmi 1,5-2 il olub.
Ənənəvi üsullarla müqayisədə robot texnologiyası istismar xərclərini 90%-dən çox azaldır, panellərin zədələnmə riskini isə 10–30% aşağı salır. Bundan başqa, bu həllər insan resurslarından istifadənin minimuma endirilməsi ilə təhlükəsizlik baxımından da üstünlük yaradır".
K. Çao vurğulayıb ki, robotların tətbiqi artıq Oman, BƏƏ və Hindistan kimi ölkələrdə sınaqdan keçirilib və uğurlu nəticələr əldə olunub: "Məsələn, Hindistanda aparılan layihədə panellərin yerləşdiyi ərazi səhralıq olmasa da, quru iqlim və tozlanma səbəbindən robotların istifadəsi nəticəsində istehsalda 12%-lik artım qeydə alınıb.
Mütəxəssislərin fikrincə, robotlaşdırılmış təmizləmə sistemləri günəş enerjisi layihələrində artıq əlavə xərclər deyil, əksinə strateji aktiv kimi dəyərləndirilməlidir. Bu texnologiyalar panellərin keyfiyyətini və ömrünü qorumaqla yanaşı, uzunmüddətli perspektivdə enerji istehsalını maksimuma çatdırmağa imkan verir".
Şirkət nümayəndəsi vurğulayıb ki, Azərbaycanda da bu sahədə potensial yüksəkdir: "Günəş panellərinin üzərinə quş tullantıları və toz yığılması problemləri müşahidə olunan ərazilərdə robotların tətbiqi onların istismar müddətini uzadaraq, ölkənin bərpaolunan enerji strategiyasına töhfə verə bilər".