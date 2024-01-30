DB Engineering & Construction поможет в совершенствовании перевозок через ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) и дочерняя структура немецкого железнодорожного ведомства - DB Engineering & Construction подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Ассоциацию ТМТМ.

"Меморандум был подписан в Брюсселе в рамках инвестиционного форума Global Gateway "Транспортное сообщение ЕС и Центральной Азии". Документ призван содействовать дальнейшему развитию торгово-экономических связей на евразийском пространстве через совершенствование перевозок по транспортным линиям", - отмечает Ассоциация ТМТМ.

Выступивший на форуме в рамках сессии "Мягкая связанность II: Как заставить Коридор работать. Функциональная совместимость и гармонизация" генсек Ассоциации Гайдар Абдикеримов сообщил об актуальных инфраструктурных возможностях маршрута ТМТМ и призвал участников форума к активной интеграции транспортных систем ЕС и Центральной Азии.

ТМТМ был создан в 2014 году и в текущем году отметит юбилей.

В 2023 году по нему было транспортировано свыше 2,7 миллиона тонн грузов, но потенциал втрое больше.

Ассоциация ТМТМ работает с 2016 года.