Пожар в отеле в Баку - 25 человек эвакуированы (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14 45)

БАКУ /Trend/ - На втором этаже четырехэтажного здания отеля (площадь каждого этажа 750 м2) по улице Гаср в Сабаильском районе города Баку загорелись подверженные горению конструкции сауны площадью 9 м2.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что во время пожара 25 человек были эвакуированы в безопасную зону соответствующими силами министерства. Остальная часть здания была защищена от пожара.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны, пожар удалось локализовать и потушить в короткие сроки.

15:01

В отеле на улице Гаср в Сабаильском районе города Баку произошел пожар, по вызову были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных сил Службы спасения особого риска.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар был потушен в короткие сроки.

14:45

БАКУ /Trend/ - В отеле, расположенном на улице Гаср Сабаильского района Баку, вспыхнул пожар.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

В настоящее время проводится пожаротушение и другие необходимые и неотложные мероприятия.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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