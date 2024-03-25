Пожар в отеле в Баку - 25 человек эвакуированы (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14 45)
БАКУ /Trend/ - На втором этаже четырехэтажного здания отеля (площадь каждого этажа 750 м2) по улице Гаср в Сабаильском районе города Баку загорелись подверженные горению конструкции сауны площадью 9 м2.
Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что во время пожара 25 человек были эвакуированы в безопасную зону соответствующими силами министерства. Остальная часть здания была защищена от пожара.
Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны, пожар удалось локализовать и потушить в короткие сроки.
15:01
В отеле на улице Гаср в Сабаильском районе города Баку произошел пожар, по вызову были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных сил Службы спасения особого риска.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар был потушен в короткие сроки.
14:45
БАКУ /Trend/ - В отеле, расположенном на улице Гаср Сабаильского района Баку, вспыхнул пожар.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.
В настоящее время проводится пожаротушение и другие необходимые и неотложные мероприятия.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!