В Казахстане годовая инфляция замедлилась до 8,5%

БАКУ /Trend/ - В мае годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 8,5% по сравнению с 8,7% в апреле, передает Trend.

Замедление годовой инфляции было отмечено в 16 регионах, в одном регионе она ускорилась, и в трех осталась без изменений.

Согласно данным Национального банка РК, самые высокие показатели годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской области и Астане.

Цены на продовольственные товары в мае выросли на 5,5% в годовом выражении, по сравнению с 6,3% в апреле. Наибольший рост цен на продукты был зафиксирован в Алматы (8,3%), а наименьший — в Туркестанской области (3,4%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары остались неизменными на уровне 7,6% в годовом выражении. Максимальный рост был в Мангистауской области (14,2%), а минимальный — в Алматинской области (5,5%).

Цены на платные услуги ускорились до 13,9% в годовом выражении, по сравнению с 13,5% в апреле. Наиболее заметное увеличение цен произошло в Карагандинской области (18,0%), а наименьшее — в Улытауской области (8,3%).

Рост месячной инфляции в мае составил 0,4%, что ниже исторической средней в 0,5% за май 2017-2021 гг.