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Джейхун Байрамов отбыл в Германию для участия в мирных переговорах с Арменией

Политика Материалы 27 февраля 2024 18:28 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отбыл в Германию для участия в мирных переговорах с Арменией

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что в рамках визита запланированы проведение очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений", а также встречи с официальными лицами Германии.

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