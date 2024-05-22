Сформирован новый состав Общественного совета при минобразования и науки Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 мая состоялись выборы в Общественный совет при министерстве науки и образования Азербайджана. Из 19 человек, выдвинувших свою кандидатуру, 11 были избраны членами Совета большинством голосов.
Как сообщили Trend в министерстве, на выборах наблюдалась высокая активность.
Новый состав Совета следующий:
1. Орхан Керимзаде - старший преподаватель Университета АДА;
2. Парвана Мамедова - основатель общественного объединения
"Гуманитарный центр "Юва";
3. Гейдар Эминли - председатель правления Общественного объединения частных учебных заведений Азербайджана;
4. Гюнай Акберова - председатель Объединения молодых учителей иностранных языков;
5. Эльчин Азимли - представитель общественного объединения "Центр поддержки образования";
6. Хикмет Ализаде - представитель Общественного объединения
современной психологической поддержки, профессор БГУ, доктор
педагогических наук;
7. Рафаэль Гаджибейли - председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики;
8. Севиндж Махамалиева - представитель Общественного объединения регионального развития;
9. Расиф Дуньямалыев - основатель сети детских садов "Багчам";
10. Кямаля Ашумова - председатель Общественного объединения
социальных инициатив "Надежда будущего";
11. Мирза Джафарзаде - заместитель председателя Республиканского комитета свободного профсоюза работников образования Азербайджана.
Отметим, что в ближайшие дни состоится первое заседание Общественного совета в новом составе. На заседании будут определены председатель, заместитель председателя и секретарь Совета.
Основной целью Общественного совета при министерстве науки и образования является осуществление общественного контроля в области науки и образования, поощрение общественного участия в деятельности министерства.
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