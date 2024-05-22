В Азербайджане ряду лиц будет назначена более высокая пенсия

БАКУ /Trend/ - В случае наличия у граждан Азербайджана прав на несколько видов пенсий, без обращения в соответствующий орган им будет назначена пенсия с более высокой суммой выплаты.

Как сообщает в среду Trend, об этом отмечается в законопроекте Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях"".

При этом, согласно изменению, будет сохранено право гражданина на изменение вида пенсии на основании заявления. Таким образом, если гражданин не желает, чтобы новый вид пенсии назначался ему в упреждающем порядке, на основании его обращения ему может быть назначен прежний вид пенсии.

Предлагаемое изменение статьи 22-1.5 закона и добавление новой статьи 34.1-1 не создают дополнительного финансового бремени или дополнительных прав для граждан, а лишь освобождают их от обязанности обращения.

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