В рамках COP страны обновляют свое законодательство в сферах, касающихся климата - Асад Ширинов

БАКУ /Trend/ - Одним из ключевых аспектов конференции COP является то, что участвующие страны обновляют свое законодательство в сферах, касающихся климата, чтобы соответствовать международным обязательствам.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов в ходе семинара в университете ADA на тему "Возможности и вызовы борьбы с изменением климата. Европейские и региональные перспективы".

По его словам, Азербайджан всегда уделяет особое внимание проблеме изменения климата.

Он также упомянул, что организации, связанные с сектором экологии, активно участвуют в мероприятиях, предшествующих COP29.

"Азербайджан, традиционно являющийся нефтегазовой страной, демонстрирует свою приверженность "зеленой" энергетике. Государственные учреждения активно работают над решением ключевых вопросов в рамках подготовки к COP29, уделяя особое внимание водной дипломатии, трансграничному сотрудничеству и инновационным решениям", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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