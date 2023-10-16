Израильская армия ликвидировала главу разведки ХАМАС

БАКУ /Trend/ - Израильская армия заявила об уничтожении главы разведки ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на The Times of Israel.

Силы обороны Израиля объявили об уничтожении главы региональной разведки ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге Газы.

Напомним, что утром 7 октября израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. По последним данным, 1 300 человек погибли и 3 300 получили ранения. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и в ответ объявила о начале операции "Железные мечи".