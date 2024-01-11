Мы поддерживаем достижения мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией - Джеймс О'Брайен

БАКУ/Trend/ -Мы поддерживаем достижения мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе сегодняшнего брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы поддерживаем прочное и достойное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Нас очень воодушевляет то, что они продолжают иметь насыщенную повестку дня на двустороннем уровне и решать вопросы, которые остаются между ними. Нам еще есть над чем работать в той мере, в какой мы можем быть полезны. Мы рады поддержать. Мы хотели бы, чтобы они оба выиграли от мирного соглашения, и мы будем работать в этом направлении любым наиболее приемлемым способом", - сказал он.

Джеймс О'Брайен отметил, что США хотели бы иметь возможность обсудить все вопросы, стоящие на повестке дня, с обеими странами.

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