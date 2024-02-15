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У Армении есть обязательство по возвращению 8 азербайджанских сел - МИД Азербайджана

Политика Материалы 15 февраля 2024 17:40 (UTC +04:00)
У Армении есть обязательство по возвращению 8 азербайджанских сел - МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Очередное заявление премьер-министра Армении о том, что Азербайджан якобы "удерживает под оккупацией территорию 31 села", является составной частью политических манипуляций.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

"Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который в своих предыдущих заявлениях говорил, что таких сел 32, что у Армении есть обязательства по возвращению восьми сел Азербайджана. Также было бы хорошо, если бы армянская сторона, ссылающаяся на территориальную целостность и осуществление делимитации на основе границ 1991 года и Алма-Атинской декларации, объяснила, почему последние 35 лет она не соблюдала эти карты и соглашения, отказалась принять границы, отраженные на советских картах, оккупировала азербайджанские территории", - отмечается в заявлении.

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