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Внесено изменение в "Перечень должностей высшего воинского звания во внутренних войсках МВД Азербайджана" - Распоряжение

Политика Материалы 22 мая 2024 16:18 (UTC +04:00)
Внесено изменение в "Перечень должностей высшего воинского звания во внутренних войсках МВД Азербайджана" - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в "Перечень должностей высшего воинского звания во внутренних войсках министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, утверждено изменение в "Перечне должностей высшего воинского звания во внутренних войсках министерства внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденном распоряжением № 1148 Президента Азербайджанской Республики от 11 октября 2010 года (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2010, №10, статья 881 (Том I)).

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