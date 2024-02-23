Омбудсмен прокомментировала обнаружение еще одного массового захоронения в Ходжалы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала обнаружение еще одного массового захоронения в Ходжалы.

Об этом сообщили Trend в аппарате омбудсмена.

Омбудсмен отметила, что массовые захоронения, регулярно обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, выявляют следы военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.

"На территории города Ходжалы найдено очередное массовое захоронение, это еще раз доказывает бесчеловечные действия Армении, которые она пытается отрицать. Так, 21 февраля в городе Ходжалы при проведении земляных работ было обнаружено очередное место массового захоронения. Человеческие останки, первоначально найденные в ходе раскопок, которые все еще продолжаются в этом районе, в основном принадлежат женщинам и детям. То, что их руки были связаны и их убили с применением пыток, свидетельствует о политике ненависти и геноцида Армении против азербайджанцев, о преступлениях, совершенных ею против человечества. Один из страшных фактов связан с тем, что в том числе это останки, принадлежащие ребенку, предположительно, в возрасте 4-5 лет. Еще раз хочу напомнить, что до сих пор неизвестна судьба около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, в том числе 150 человек, взятых в плен и в заложники во время Ходжалинского геноцида. К сожалению, армянская сторона на протяжении многих лет уклоняется от предоставления нашей стране информации о пропавших без вести лицах, в том числе координат массовых захоронений, и лишь благодаря мерам, предпринятым соответствующими государственными структурами Азербайджанской Республики по идентификации человеческих останков, найденных в массовых захоронениях на освобожденных территориях, судьба нескольких пропавших без вести была прояснена. Учитывая это, призываю все международные организации, действующие в области прав человека, не относиться к таким фактам равнодушно, предпринять необходимые шаги для привлечения к правосудию виновных в этих преступлениях против азербайджанцев на почве этнической ненависти", - говорится в заявлении.

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