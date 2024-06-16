Иран сохранил 3 место среди членов ОПЕК по объему добычи нефти

БАКУ /Trend/ - Объем добычи сырой нефти в Иране в мае увеличился до 3 226 000 баррелей в сутки, что на 7 000 баррелей больше, чем в апреле 2024 года. Об этом сообщает секретариат Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает Trend.

12 стран-членов ОПЕК в мае увеличили добычу нефти на 29 тыс. б/с, до 26,629 млн б/с, следует из данных, представленных в июньском отчете ОПЕК.

По данным ОПЕК, за указанный период Иран сохранил 3 место среди членов ОПЕК по объему добычи после Саудовской Аравии (9 млн б/с) и Ирака (4,195 млн. б/с).