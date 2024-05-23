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В Азербайджане свободный остаток на едином казначейском счете в 2023 году составил 970,7 миллиона манатов

Экономика Материалы 23 мая 2024 11:32 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 1 января 2024 года свободный остаток на едином казначейском счете составил 970,7 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом отмечено в годовом отчете "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Доходы общего бюджета 2023 года составили 50 миллиардов 49 миллиона манатов, что на 6 миллиардов 988,9 миллиона манатов или на 16,2 процента больше прогноза в 43 миллиарда 60,1 миллиона манатов.

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