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В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)

Общество Материалы 23 мая 2024 12:42 (UTC +04:00)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Останки Джавида Фазиль оглу Алекперова, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны и ранее захороненного как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже, были доставлены в Сумгайыт, где были переданы членам его семьи.

Как сообщает в четверг Trend, сегодня прошли церемония прощания с шехидом и его похороны.

Отметим, что шехид Алекперов Джавид Фазиль оглу родился 25 апреля 1975 года в селе Новлу Зангезурского махала Губадлинского района. В 1993 году он был призван на действительную военную службу в ряды Национальной армии.

Шехид Джавид Алекперов участвовал в ожесточенных боях за Кяльбаджар, Муровдаг и окружающие высоты. По имеющимся данным, последнее сражение, в котором он принимал участие, произошло 16 февраля 1994 года в направлении Муровдагских высот.

Фото: Сеймур Исмайлов

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В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
В Сумгайыте прошли церемония прощания и похороны шехида I Карабахской войны Джавида Алекперова (ВИДЕО/ФОТО)
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