ПК на Windows 10 принудительно обновят

БАКУ /Trend/ - Корпорация Microsoft объявила, что компьютеры на базе Windows 10 версии 21H2 требуют срочного обновления, передает Trend.

Компания отметила, что версия Windows 10 21H2 достигла окончания срока обслуживания. Около месяца назад Microsoft уведомила пользователей об этом и теперь запускает процесс удаленного автоматического обновления всех ПК до версии 22H2.

"Чтобы обеспечить вашу защиту и продуктивность, "Центр обновления Windows" автоматически инициирует обновление функций для устройств на базе Windows 10", - заявили инженеры Microsoft.

Обновление будет принудительным, однако корпоративные компьютеры, находящиеся под управлением системных администраторов, не будут затронуты.

В Microsoft подчеркнули, что переход на Windows 10 версии 22H2 обеспечит поддержку устройств и получение ежемесячных обновлений, критически важных для безопасности и стабильности системы. Компания также напомнила пользователям о возможности обновления до Windows 11.