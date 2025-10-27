Iranian Sarmad insurance company's net revenue surges for 1H2025
Iran’s Sarmad Insurance Company’s net revenue jumped 131 percent to 2.75 trillion rials ($4.87 million) from 1.19 trillion rials ($2.11 million). Total revenue rose 53 percent to 32.5 trillion rials ($57.6 million) from 21.3 trillion rials ($37.7 million), while insurance premiums grew 56 percent to 29.9 trillion rials ($53 million) from 19.2 trillion rials ($33.9 million).
