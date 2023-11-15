БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит заключительный соревновательный день Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, относящийся к категории "В", сообщает в среду Trend.

Сегодня свои программы представляют гимнастки 2014, 2013, 2012, 2011 годов рождения и в возрастной категории "юниорки", выступающие в индивидуальной программе.

В целом в соревнованиях принимают участие 206 гимнасток из 24 клубов страны. Наряду с представительницами столичного отделения клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы отделения клуба в Агдаше, Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, спортивного клуба "Grasiya", Культурного центра "Зиря", Гянджинского олимпийского спортивного клуба, Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", спортивного клуба "Гядироглу", комплекса Талачай (Загатала), Олимпийских спортивных комплексов в Огузе, Габале, Гахе, Гусаре, Гёйчае, Гяндже, Шагане, Шамкире, Ширване, Сумгайте и Абшеронского олимпийского спортивного комплекса.

Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 14-15 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!