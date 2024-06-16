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В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)

Общество Материалы 16 июня 2024 09:33 (UTC +04:00)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - По случаю праздника Гурбан в мечети Тезе Пир в Баку был совершен праздничный намаз.

Как сообщает Trend, в Азербайджане праздник отмечается 16 и 17 июня.

Согласно фетве Совета газиев Управления мусульман Кавказа (УМК), по расчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА на 2024 год, в этом году праздник Гурбан приходится на 10-е число месяца Зульхиджа – 16 июня по григорианскому календарю.

Согласно решению Кабинета Министров от 9 декабря 2023 года «Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2024 год», 16 и 17 июня текущего года определены днями праздника Гурбан.

В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
В мечети Тезе Пир в Баку совершен праздничный намаз (ФОТО)
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