Стало известно, на сколько увеличились расходы госбюджета Азербайджана за последние 5 лет

БАКУ /Trend/ - За последние 5 лет расходы государственного бюджета Азербайджана выросли на 50 процентов, что является довольно значительным показателем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" в Милли Меджлисе (парламент).

Министр подчеркнул, что большая часть государственного бюджета традиционно направляется на социально ориентированные расходы.

Отметим, что исполнение государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год предлагается утвердить в сумме доходов 35 миллиардов 236 миллионов 394,3 тысячи манатов, а расходов - 36 миллиардов 457 миллионов 956,1 тысячи манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!