Израиль приостановил военные действия на юге сектора Газа

БАКУ /Trend/ - Израильская армия объявила о тактической паузе в боях на юге сектора Газа, говорится в сообщении армии, передает Trend.

Военные заявили, что прекращение огня в районе Рафаха будет действовать с 8:00 до 19:00 по местному времени ежедневно до дальнейшего уведомления.

Сообщается, что целью введения паузы является обеспечение проезда грузовиков с гуманитарной помощью через пропускной пункт "Керем-Шалом".

Отмечается, что Израиль согласовал введение паузы с ООН и международными агентствами.