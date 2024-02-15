Названы основные направления стратегии налоговой службы Азербайджана до 2030 года

БАКУ /Trend/ - Стратегия государственной налоговой службы на 2024-2030 года включает в себя пять направлений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Орхан Назирли в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходящем в Баку.

"Стратегические направления включают в себя развитие добровольного исполнения налоговых обязательств, борьбу с уклонением от уплаты налогов, укрепление институциональных способностей и человеческого капитала, сотрудничество с международными организациями и внедрение инноваций, партнерство с государственными учреждениями. Основной миссией же является повышение эффективности сбора бюджетных доходов, предотвращение уклонения от уплаты налогов и борьба с неформальной налоговой деятельностью. Говоря о видении (взгляд в будущее) стратегии, то здесь стоит отметить создание надежной, основанной на доверии налоговой экосистемы", - отметил он.

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