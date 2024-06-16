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Обвиняемые в российском СИЗО взяли в заложники двух человек

Россия Материалы 16 июня 2024 11:58 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Обвиняемые, находящиеся в одной из камер следственного изолятора в Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН России по региону, передает Trend.

Согласно информации, обвиняемые, находящиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. На месте происшествия находятся исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Александр Гацко, заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов и исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Борис Мостовой.

Учреждение продолжает работать в штатном режиме. Отмечается, что "обстановка контролируемая", и ведутся переговоры по освобождению заложников.

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