Туркменский НПЗ выполнил план на 106%

С начала текущего года Сейдинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Лебапском велаяте Туркменистана, произвел более 265 тысяч тонн сырья, что означает выполнение плана на 106%, сообщает Trend.

За счет организации эффективного производства завод получил выдающиеся результаты. Производственные усилия позволили выпустить более 108 тысяч тонн разнообразных марок бензина. Кроме того, на заводе были произведены 65 тысяч тонн дизельного топлива, 16 тысяч тонн тяжелого вакуумного газойля, 11 тысяч тонн дорожного битума, а также 1,5 тысячи тонн мазута и других продуктов.

Сейдинский нефтеперерабатывающий завод активно обновляет структуру своего производства, максимально эффективно использует свои производственные мощности и при этом обеспечивает высокий уровень безопасности труда для специалистов и рабочих.

Помимо улучшения производственных процессов, предприятие успешно расширяет свои экспортные партнерства. Продукция завода активно поставляется в Афганистан, Узбекистан, Грузию и также экспортируется в страны дальнего зарубежья, показывая высокие результаты на международных рынках.