Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 июня.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается, однако во второй половине дня в окрестностях столицы местами возможны кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 20–25° тепла, днем – 31–36° тепла, атмосферное давление – 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 70–80 процентов ночью и 45–55 процентов днем.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем местами прогнозируются дожди и грозы. В горных и предгорных районах возможны интенсивные ливни и град. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Температура воздуха ночью составит 20–25° тепла, днем – 33–38° тепла, в горах – ночью 11–16° тепла, днем 21–26 ° тепла.