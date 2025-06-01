Сократился объем денежных переводов из Кыргызстана в Казахстан

Объём денежных переводов между Кыргызстаном и Казахстаном снизился в апреле 2025 года. Данные Национального банка указывают на сокращение как объёмов, так и количества транзакций по сравнению с прошлым годом, несмотря на общий рост переводов в Казахстан из-за рубежа.

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