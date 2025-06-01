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В России в результате обрушения моста пострадали более 60 человек

Россия Материалы 1 июня 2025 10:08 (UTC +04:00)
В России в результате обрушения моста пострадали более 60 человек

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области России достигло 66 человек.

Как передает Trend, об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"К этому часу количество пострадавших составляет 66 человек, в том числе 3 детей", - написал губернатор.

Отметим, что 31 мая в результате обрушения моста на участке Пильшино — Выгоничи Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Климов — Москва. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате инцидента погибли семь человек.

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