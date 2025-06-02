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Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере

Политика Материалы 2 июня 2025 21:20 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 2 июня с министром нефти Исламской Республики Пакистан Али Первезом Маликом.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием азербайджано-пакистанских дружественных и братских связей во всех сферах.

Отмечено значение мероприятий, проводимых в рамках Бакинской энергетической недели, с точки зрения поощрения международного энергетического сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества двух стран в энергетической сфере, рассмотрены перспективные нефтегазовые проекты.

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