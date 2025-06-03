Денежная база в Азербайджане выросла за год

По данным Центрального банка Азербайджана, в конце мая текущего года наблюдалось незначительное снижение денежной базы по сравнению с предыдущим месяцем, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост.

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