Финансовые детали проекта Каспий-Черное море-Европа будут представлены в ближайшее время - замминистра

БАКУ /Trend/ - Финансовые и коммерческие детали проекта Каспий-Черное море-Европа будут представлены в ближайшее время.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Коридор Каспий-Черное море-Европа сейчас находится на завершающей стадии технико-экономического обоснования. Совсем недавно мы создали совместное предприятие в Бухаресте, которое представляет страны-участницы проекта и имеет право вести переговоры с инвесторами, с финансистами, с поставщиками кредитов, о возможных дальнейших шагах после ТЭО. Финансовые и коммерческие детали проекта будут представлены в ближайшее время – и, скорее всего, они окажутся весьма перспективными", - отметил замминистра.

Зейналов подчеркнул, что энергия играет ключевую роль в обеспечении работы промышленности, стимулировании экономического роста и развитии.

"Мы рассматриваем все виды энергии как инструменты взаимосвязанности. На протяжении десятилетий мы инвестировали в нефтегазовую отрасль и реализовывали крупномасштабные проекты по интеррегиональной связности",- сказал он.