Проект "Абшерон" становится примером инновационного подхода в Каспийском регионе - TotalEnergies

БАКУ /Trend/ - Проект "Абшерон" становится примером инновационного подхода в Каспийском регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил управляющий директор и глава представительства TotalEnergies в Азербайджане Эммануэль де Гийебон, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, инновационные технические решения, примененные в проекте "Абшерон", позволили преодолеть серьезные инженерные вызовы, включая строительство мультифазного трубопровода длиной 45 километров через сложные скалистые участки.

"Мы смогли реализовать первую фазу проекта с использованием мультифазной технологии транспортировки газа и конденсата, что позволило существенно снизить риски и стоимость строительства. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с SOCAR и внедрению новых решений, ранее применявшихся, например, в Бразилии", - отметил де Гийебон.

Он также подчеркнул, что проект использует автоматизированные подводные системы и современные цифровые технологии мониторинга, включая интернет-связанные платформы, что обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности.

"Мы применили автоматическую систему pigging без необходимости надводного обслуживания, что позволяет снизить операционные затраты и риски при эксплуатации", - добавил он.