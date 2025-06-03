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Законопроект об исполнении госбюджета Азербайджана на 2024 г. принят в первом чтении в Милли Меджлисе

Общество Материалы 3 июня 2025 13:28 (UTC +04:00)
Законопроект об исполнении госбюджета Азербайджана на 2024 г. принят в первом чтении в Милли Меджлисе

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Законопроект об исполнении государственного бюджета на 2024 год был вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.

Как сообщает Trend, вопрос был представлен на обсуждение депутатам на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Информацию представил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов.

Проект закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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