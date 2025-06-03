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Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере (ФОТО)

Экономика Материалы 3 июня 2025 15:05 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере (ФОТО)
Фото: Парвиз Шахбазов/X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере.

Об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в его аккаунте в "X" .

"На встрече с федеральным министром энергетики Пакистана (по вопросам нефти) Али Первезом Маликом мы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, а также о возможностях инвестирования в проекты энергетической инфраструктуры", - говорится в публикации.

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Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере (ФОТО)
Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Пакистана в энергетической сфере (ФОТО)
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