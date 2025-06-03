Принято окончательное инвестиционное решение по новому проекту Shah Deniz Compression

БАКУ/Trend/ - Консорциум Shah Deniz объявил о принятии окончательного инвестиционного решения по новому проекту Shah Deniz Compression (SDC) — следующему этапу освоения гигантского газового месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря, передает Trend со ссылкой на bp.

Проект SDC стоимостью $2,9 млрд, реализуемый после двух предыдущих фаз разработки месторождения, направлен на добычу газа с пониженным пластовым давлением и максимальное извлечение оставшихся ресурсов. Ожидается, что проект позволит дополнительно извлечь около 50 миллиардов кубометров газа и около 25 миллионов баррелей газового конденсата с последующим экспортом.

Официальная церемония подписания окончательного инвестиционного решения по проекту SDC состоялась сегодня на полях Бакинской энергетической недели.

В рамках проекта будет установлена новая компрессорная платформа. Она будет размещена на глубине 85 метров примерно в 3 км от действующей платформы Shah Deniz Bravo (SDB).

На платформе SDC будут установлены четыре компрессора мощностью по 11 МВт каждый. Платформа станет центральным узлом компримирования газа, поступающего как с платформы Shah Deniz Alpha (SDA), так и с SDB, перед дальнейшей транспортировкой на сушу на терминал Сангачал.

В рамках проекта также предусмотрено строительство сопутствующей инфраструктуры:

- подводные газопроводы между SDA, SDB и новой платформой SDC;

- комбинированный кабель электроснабжения и оптоволокна от терминала Сангачал к платформе SDC;

- резервный межплатформенный кабель электропитания и связи от SDB к SDC.

Кроме того, проект включает модернизацию действующей инфраструктуры на SDA, SDB и терминале Сангачал.

Начало строительных работ запланировано на конец 2025 года. Завершение ожидается к 2029 году, когда платформа начнет принимать первый газ с SDA, а с 2030 года — с SDB. Все работы будут выполняться в Азербайджане с привлечением местных ресурсов, при этом планируется создание до 4 000 рабочих мест.