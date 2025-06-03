bp приобрела доли в двух блоках на шельфе Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Компания bp завершила сделку по приобретению долей участия в двух морских блоках на шельфе Азербайджана в Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на bp.

Соглашения, закрепляющие условия сделки, были подписаны сегодня между bp и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на полях Бакинской энергетической недели.

Первый блок — нефтяное месторождение "Карабах", расположенное примерно в 120 км к востоку от Баку и в 20–25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150–200 метров. Существующее соглашение о разделе рисков (RSA) по разработке этого месторождения было подписано в 2018 году.

Второй блок — участок "Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара" (ADUA), расположенный в 90–110 км к северо-востоку от Баку, на глубине от 80 до 180 метров. На этом участке находятся как уже открытые месторождения, так и перспективные структуры. Соглашение о разделе продукции (PSA) по данному участку также было заключено в 2018 году.

bp приобрела 35-процентную долю участия в обоих соглашениях — RSA и PSA — у SOCAR, которая сохраняет за собой 65% участия. При этом bp становится оператором по каждому из соглашений.