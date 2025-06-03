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Проведены обсуждения между "Азерэнержи" и "ACWA Power"

Экономика Материалы 3 июня 2025 14:53 (UTC +04:00)
Проведены обсуждения между "Азерэнержи" и "ACWA Power"
Фото: Азерэнержи

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и делегацией во главе с учредителем и председателем Совета директоров компании "ACWA Power" Мухаммадом Абунайяном.

Об этом во вторник сообщили Trend в "Азерэнержи".

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и перспективах на будущее.

Согласно информации, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с ходом реализации проекта ветровой электростанции «Хызы» мощностью 240 МВт.

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