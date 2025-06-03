Джейхун Байрамов обсудил двусторонние отношения с премьер-министром Кении

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалией Мудавади.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети X, сообщает Trend.

В ходе встречи было подчеркнуто, что на основе эффективного партнерства, установленного на многосторонних платформах, таких как ООН, Движение неприсоединения и COP29, для дальнейшего развития двусторонних отношений в различных аспектах, будь то парламентская дипломатия, экономико-коммерческое сотрудничество или гуманитарные и культурные обмены, крайне важно поддерживать окончательную динамику политического диалога и взаимных визитов на высоком уровне.

Было отмечено, что официальное открытие посольства Азербайджана в Найроби имеет большое значение как новая движущая сила в развитии наших межгосударственных отношений.

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