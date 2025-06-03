Первая добыча нефти на месторождении "Карабах" планируется в 2029 г.

БАКУ /Trend/ - Первая добыча нефти на месторождении "Карабах" планируется в 2029 году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил в ходе брифинга исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррелл.

"Мы планируем получить первую нефть в 2029 году. Это довольно быстрый срок для разработки крупного месторождения. Концепция предусматривает платформу, не предназначенную для постоянного проживания персонала. Это будет облегченная платформа с надстройкой и некоторыми установками, управляемая дистанционно, без постоянного присутствия людей в море", – сказал он.

Отметим, что компания bp завершила сделку по приобретению доли участия в нефтяном месторождении "Карабах". Соглашение было подписано сегодня между bp и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на полях Бакинской энергетической недели.

Нефтяное месторождение "Карабах", расположенное примерно в 120 км к востоку от Баку и в 20–25 км от месторождения "Гюнешли", находится на глубине 150–200 метров.