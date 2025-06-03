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Азербайджан дал согласие на назначение нового посла Ирана - МИД

Политика Материалы 3 июня 2025 15:49 (UTC +04:00)
Азербайджан дал согласие на назначение нового посла Ирана - МИД

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона дала согласие на назначение Муджтабы Демирчилу новым послом Ирана в стране.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Отметим, что минувшим днем пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сообщил о назначении нового посла Ирана в Азербайджане и осуществлении административного процесса.

Багаи добавил, что для Ирана очень важны связи со странами Центральной Азии и Кавказа. В частности, особое значение имеют отношения с Азербайджаном. По его словам, назначенный в Азербайджан посол - один из самых опытных дипломатов по вопросам Евразии.

Напомним, что срок полномочий посла Ирана в Азербайджане Сеида Аббаса Мусави истек в мае 2024 года.

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