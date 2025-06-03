BCG завершила ТЭО проекта интерконнектора между Азербайджаном и Турцией - замминистра

БАКУ /Trend/ - Компания Boston Consulting Group (BCG) завершила технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта интерконнектора между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Компания BCG завершила технико-экономическое обоснование проекта интерконнектора между Азербайджаном и Турцией, предусматривающего экспорт энергии из Нахчыванского региона",- сказал он.

По словам замминистра, существуют хорошие перспективы для того, чтобы экспорт из Нахчывана был интегрирован в планы будущего энергетического развития Турции.

"Как отметила турецкая делегация, в ближайшие годы страна намерена ввести в эксплуатацию 120 гигаватт новой "зелёной" генерации. Поэтому этот проект вполне органично может вписаться в национальный план, а также обеспечить экспорт в Европу", - подчеркнул он.