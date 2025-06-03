Азербайджан демонстрирует серьезный прогресс в формировании устойчивой и сбалансированной энергостратегии - генсек IEF

БАКУ /Trend/ - Азербайджан демонстрирует серьезный прогресс в формировании устойчивой и сбалансированной энергостратегии, а Бакинский энергетический форум служит важной платформой для глобального диалога в этой сфере.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джассим Альширави в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

"Форум проходит в важный период, когда мы обсуждаем не только энергетические вопросы, но и проблемы окружающей среды, геополитические вызовы, а также необходимость обновления глобальной энергетической повестки", - сказал он.

Альширави подчеркнул, что прошедшая в Азербайджане в прошлом году конференция COP29 показала, насколько важно осознание вызовов энергетического перехода и необходимость формирования устойчивого и безопасного энергетического порядка в условиях быстро меняющейся окружающей среды.

По его словам, IEF совместно с МЭА и ОПЕК проводит ежегодный Симпозиум энергетических прогнозов, в рамках которого рассматриваются сценарии будущего развития энергетики, рост глобального спроса на энергоресурсы и потребность в инвестициях как в традиционный, так и в возобновляемый сектор.

"89% прогнозируемого энергопотребления по-прежнему будут приходиться на традиционные источники, однако в ближайшие десятилетия ожидается значительный рост доли возобновляемой энергии. Особенно важно обеспечить инвестиции в развивающиеся страны, которые составляют две трети мирового населения, но получают лишь 15% от глобальных инвестиций в чистую энергетику", - отметил он.

Альширави подчеркнул необходимость создания баланса между государственными и частными инвестициями, усиления трансграничного сотрудничества, заключения двусторонних соглашений между странами-производителями и потребителями, а также привлечения финансовых институтов.