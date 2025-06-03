Президент Ильхам Алиев выделил 1,5 миллиона манатов на капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огузского района - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - На капитальный ремонт автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с селами Джалут, Моллалы, Емишанлы, Деймедере, Теркеш и Деймедаглы Огузского района, выделено 1,5 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях капитального ремонта автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с селами Джалут, Моллалы, Емишанлы, Деймедере, Теркеш и Деймедаглы с населением четыре тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,5 миллиона (один миллион пятьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильных дорог, указанных в части 1 настоящего Распоряжения.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.