В Кении открылось посольство Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Кении открылось посольство Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечено, что в рамках официального визита в Кению министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вместе с кенийским коллегой Мусалией Мудавади принял участие в церемонии открытия посольства.

"Главы МИД оценили открытие диппредставительства как важный шаг в направлении продолжения и укрепления азербайджано-кенийских межгосударственных связей, упрощения коммуникаций и содействия сотрудничеству.

Азербайджанский министр высоко оценил благоприятную среду и условия, созданные Кенией в качестве принимающей страны для надлежащего функционирования дипломатической миссии", - отмечается в публикации ведомства.

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