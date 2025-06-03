Музыка и поэзия в Баку объединились для свершения добрых деяний (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети книжных магазинов Libraff состоялась презентация поэтического сборника "Эпоха Рифмы" Литературного проекта "Современные поэты" к Международному дню защиты детей, организованного при поддержке Детского фонда Азербайджана , сообщает Trend Life.

Церемонию открытия украсили слова вдохновения от руководителя проекта Лалы Гасановой, председателя Детского фонда Азербайджана Захры Бадалбейли и почётного члена Союза писателей Азербайджана и России, главы координационного совета Всемирной организации писателей (WOW) Эльдара Ахадова. Было отмечено, что средства от продажи сборника идут на помощь детям Детского фонда Азербайджана и ранее проведенные благотворительные акции уже помогли многим маленьким пациентам в лечении - музыка и поэзия в этом проекте объединяются с добрыми делами и заботой о будущем.

В программу вошли выступления авторов сборника - Тюркан Байрамзаде, Гюнатай Гусейновой, Ляман Гасановой, Айтен Гасанзаде, Байрама Магеррамова, Рената Ильязова, Тамиллы Шихамировой, Самиры Шихиевой, Ольги Шалаевой, Лалы Гасановой, Арзу Манафлы, Заура Джафарова, Зульфии Бабаевой, Нелл Кьюри и Назрин Гаджи-Мамедовой. Каждый из поэтов обратился к детям с тёплыми словами поздравления, пожелал им здоровья, счастья и светлого будущего. Поэты говорили, что дети - не просто будущее страны, а её надежда, вдохновение и душа нации. Их искренние пожелания проникали в сердца слушателей, наполняя зал светом и теплом.

Мероприятие дополнили музыкальные номера талантливого молодого композитора Мурада Мурадова, который исполнил такие композиции, как "Вальс" Е.Дэвис, "Əziz ana" С.Алиевой и авторское произведение "Arzu".

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