Компания XRG рассматривает новые проекты в Азербайджане совместно с ГНКАР

БАКУ /Trend/ - Компания XRG рассматривает увеличение инвестиций в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил директор по управлению активами XRG Бассем Тадрос, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Азербайджан обладает уникальным потенциалом для привлечения инвестиций благодаря своим ресурсам, стремительно развивающемуся рынку и молодому, талантливому населению.

"Когда мы смотрим на Азербайджан, мы видим не только страну с богатыми нефтегазовыми ресурсами, но и территорию, идеально подходящую для развития возобновляемых источников энергии – от геотермальной энергии до биомассы", – отметил он.

Он также подчеркнул, что XRG уже реализует стратегическое партнерство в Азербайджане, участвуя совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и TotalEnergies в разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон".

"Мы работаем, предлагая креативные технические и коммерческие решения. Но это только начало – мы обсуждаем новые проекты с SOCAR и другими партнерами и рассчитываем на прогресс в ближайшие месяцы", – добавил Тадрос.

Отметим, что XRG – это дочерняя компания Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC).